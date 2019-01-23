Среда, 23 Января 2019 года
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В Мексике у места взрыва на нефтепроводе обнаружена новая утечка топлива

Происшествия

Новая авария на нефтепроводе произошла в штате Идальго, буквально в 20 минутах езды от места, где 18 января произошла крупная катастрофа, когда вытекшая нефть загорелась и в результате произошёл взрыв

Мехико, 23 января 2019, 12:08 — REGNUM  Власти мексиканского штата Идальго, где на прошлой неделе произошёл взрыв на нефтепроводе, унёсший жизни по последним данным 98 человек, сообщили, что обнаружена ещё одна утечка топлива из трубопровода, принадлежащего мексиканской государственной нефтегазовой компании Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Как сообщило мексиканское агентство La Vanguardia MX со ссылкой на местную полицию, инцидент произошёл в муниципалитете Тула-де-Альенде, находящемся всего в 20 минутах езды от муниципалитета Тлауэлильпан, где 18 января и произошёл взрыв нефтепровода.

Прорванная труба пролегает через сельскохозяйственное поле. В результате прорыва нефтепровод стал испускать струю высотой в 3 метра. Такая же струя была обнаружена в муниципалитете Тлауэлильпан незадолго до катастрофы.

На время устранения аварии зону инцидента оцепили полицейские и несколько армейских подразделений.

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Зарубежная хроника
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