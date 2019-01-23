Выжившего при крушении бомбардировщика летчика перевезли в Москву

Мурманск, , 11:38 — REGNUM Летчика, выжившего при крушении ТУ-22МЗ в Мурманской области, перевезли в военный госпиталь Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Накануне для транспортировки пострадавшего в Мурманскую область был направлен самолет Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей.

По данным ведомства, состояние летчика удовлетворительное и угрозы для его жизни нет. Напомним, пострадавший находился в реанимационном отделении Оленегорской больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января при заходе на посадку в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик ТУ-22МЗ. На его борту находились четыре человека, двое из них погибли на месте. Спустя некоторое время скончался третий член экипажа.

Комиссия Минобороны на месте выясняет причины трагедии. Основная версия ЧП — погодные условия.