Пожарные не могут справиться с огнем на танкерах в Черном море

Керчь, Крым, , 11:35 — REGNUM Пожарные не могут справиться с огнем на горящих в Черном море судах из-за сжиженного газа, выходящего из емкостей танкеров, сообщили 23 января в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

«Сейчас горит только выходящий газ. Надстройки все потушены. По принципу горелки: газ выходит и горит», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Отмечается, что на одном судне было около 2,5 тыс. тонн газа, на втором, предположительно, столько же.

Напомним, вечером 21 января вблизи Керченского пролива загорелись два танкера под танзанийским флагом — «Канди» и «Маэстро». Предположительно — во время перевалки топлива с борта на борт. Работали на танкерах граждане Турции и Индии. Во время происшествия на судах находились 32 человека, 12 удалось спастись, 11 погибли.

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