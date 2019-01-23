В России разоблачена крупная банда подпольных оружейников

Москва, , 11:32 — REGNUM Деятельность крупной преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом оружия и боеприпасов, была пресечена российскими силовиками в нескольких регионах страны, передает 23 января телеканал «Звезда».

Отмечается, что в состав группы входило 86 человек, в операции принимали участие сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции. Сообщается, что члены банды в сети подпольных мастерских изготавливали оружие и боеприпасы — для последующего сбыта в регионах.

Согласно данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, из незаконного оборота силовики изъяли около 200 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки и карабины.

Кроме этого арсенала, у преступной группы были найдены ручные противотанковые гранатометы, более 30 килограммов взрывчатки, гранаты и более 10 тыс. патронов.

В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что в Москве была пресечена деятельность злоумышленников, у которых изъято свыше 190 килограммов запрещенных веществ, а также три пистолета и 1,7 тыс. патронов.

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