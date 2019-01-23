Десятки пациентов с открытой формой туберкулёза распущены в Бийске

Бийск, Алтайский край, , 11:02 — REGNUM Десятки людей с открытой формой туберкулёза вынуждены были покинуть диспансер в Бийске и перейти на амбулаторное лечение. Как сообщают «Вести-Алтай», причина — в аварийном состоянии здания медучреждения, где ещё в ноябре 2018 года возникла угроза обрушения кровли: пришлось объявлять режим ЧС и срочно начинать ремонт.

Строителям предстоит обновить крышу, укрепить стены и заменить конструкции перекрытий. Из-за приостановки работы диспансера 50 самых тяжёлых больных перенаправили в стационары Барнаула, Новоалтайская и Шелаболихи. Но остальных 90 пациентов отправили на амбулаторное лечение.

По словам главного врача туберкулёзного диспансера Бийска Юрия Трибунского, всего в Бийске проживают порядка 400 человек с открытыми формами туберкулёза, а в самом диспансере лежали только порядка 90 больных.

«Бояться этой ситуации не стоит. Бийский стационар никогда не мог вместить всех больных. У нас всего 150 коек на целый город и 13 районов, а это 450 тысяч населения. И заболеваемость среди населения из года в год превышает средние показатели Всемирной организации здравоохранения в 2−3 раза», — заявил говорит Юрий Трибунский.

Сколько времени и денег понадобится, чтобы открыть туберкулёзный диспансер, пока никто не знает.

Напомним, КГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер, г. Бийск» оказывает медицинскую помощь жителям Бийска и 13 районам края. В Бийском медико-географической зоне проживает 456 тысяч человек