Среда, 23 Января 2019 года
11:04:08 МСК

В Челябинске вынесли приговор мужчине, напавшему на ветерана войны

Происшествия

Суд приговорил обвиняемого к 1,5 годам лишения свободы в колонии строго режима

Челябинск, 23 января 2019, 10:56 — REGNUM  Суд апелляционной инстанции Ленинского районного суда Челябинска приговорил 32-летнего местного жителя к 1,5 годам колонии за избиение 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает 23 января пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 12 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес на улице кулаком удары пенсионеру, инвалиду второй группы. В результате пожилому мужчине был причинен легкий вред здоровью.

Читайте также: В Свердловской области осуждён житель посёлка, напавший на ветерана войны

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к одному году условно, однако прокурор обжаловал приговор. В итоге обвиняемого приговорили к реальному сроку в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае 97-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны скончалась после избиения. Преступники проникли в дом к пожилой женщине и жестоко ее избили. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: На Ставрополье отморозки до смерти избили 97-летнюю женщину-ветерана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Преступления против памяти о Великой Отечественной войне
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить