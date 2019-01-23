В Челябинске вынесли приговор мужчине, напавшему на ветерана войны

Челябинск, , 10:56 — REGNUM Суд апелляционной инстанции Ленинского районного суда Челябинска приговорил 32-летнего местного жителя к 1,5 годам колонии за избиение 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает 23 января пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 12 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес на улице кулаком удары пенсионеру, инвалиду второй группы. В результате пожилому мужчине был причинен легкий вред здоровью.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к одному году условно, однако прокурор обжаловал приговор. В итоге обвиняемого приговорили к реальному сроку в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае 97-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны скончалась после избиения. Преступники проникли в дом к пожилой женщине и жестоко ее избили. Возбуждено уголовное дело.

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