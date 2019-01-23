Маршрутка с десятками пассажиров загорелась в Кемерове

Кемерово,
23 января 2019, 10:21 — REGNUM
«По предварительной информации, во время возгорания в салоне автобуса находились пассажиры, которые самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. В рамках проверки следствию предстоит установить маршрут автобуса, его техническое состояние, обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.
Ситуация взята на контроль руководства следственного управления СК России по Кемеровской области.
Как пишут местные СМИ, предварительной причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов маршрутного такси. Хотя указывается, что транспорт был новым и поступил в мае 2018 года по договору лизинга.
После ЧП в центре города образовался транспортный коллапс.