Ульяновская прокуратура насчитала ущерб на 160 млн при выделении субсидии

Ульяновск, , 10:05 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура выявила нарушения при предоставлении субсидии из регионального бюджета на работу по фиксации нарушений правил дорожного движения. В надзорном ведомстве считают, что в результате незаконных действий должностных лиц бюджету причинён ущерб на 159 млн рублей. И требуют привлечь к уголовной ответственности, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Речь идёт о реализации мероприятий по проектированию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Для этого в июне 2017 года региональным минэкономики, минпромом и администрацией Ульяновска учреждена автономная некоммерческая организация «Цивилизация». В ведомстве отмечают, что организация занимается закупками услуг по фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД, видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан без приобретения оборудования в собственность и работает напрямую с производителями, обслуживающими организациями, телеком-провайдерами и ЦАФАП ГИБДД Ульяновской области. Финансирование проводится в рамках соглашения с областным минпромом о предоставлении субсидии.

«Прокуратурой выяснено, что руководство АНО «Цивилизация» заключало договоры с поставщиками услуг по цене, значительно превышающей фактические затраты подрядчиков. Собственного технического оборудования для оказания услуг по фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД контрагенты не имели.

В результате региональному бюджету причинен ущерб на сумму около 160 млн рублей. Кроме того, указанные незаконные действия повлекли существенное нарушение прав потенциальных участников торгов», — говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Что касается контрактов, то ведомство также распространило информацию о том, что прокуратуры Барышского и Новоспасского районов Ульяновской области заставили органы власти выплатить субъектам предпринимательства долги по муниципальным контрактам. В январе 2019 года погашена задолженность по 48 муниципальным контрактам на сумму около 600 тыс. рублей.