Островное государство Тонга потеряло связь с внешним миром — СМИ

Нукуалофа, , 09:56 — REGNUM Островное государство Тонга потеряло связь с внешним миром из-за обрыва подводного кабеля, сообщает 23 января Al Jazeera.

Королевство, состоящее из 170 остров, разделенных на три группы, с населением порядка 110 тыс. человек зависимо от своих внешних связей, поэтому проблемы с интернетом и с мобильной связью для страны могут иметь серьезные последствия.

«Мы все сильно привязаны к интернету. Через мировую сеть мы ведем бизнес, также это очень важно для наших властей», — говорит представитель местных СМИ Мэри Фонуа.

В настоящее время эксперты пытаются выяснить причины аварии и восстановить связь островов с внешним миром. Частично проблема облегчается спутниковой связью, временно предоставленной в распоряжение властей.

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