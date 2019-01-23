Дело о гибели собак в Благовещенске: задержан руководитель приюта

Благовещенск, , 09:48 — REGNUM В Благовещенске Амурской области сотрудники полиции задержали руководителя приюта для собак, который подозревается в жестоком обращении с животными, сообщает 23 января пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ранее в полицию поступило сообщение о том, что в данном приюте собаки содержатся в ненадлежащих условиях. Прибывшие на место полицейские обнаружили более 40 трупов собак, которые, согласно заключению ветеринаров, погибли от истощения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Руководитель приюта находился за границей и по возвращении был задержан. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных СМИ сообщалось, что жители села Чигири обнаружили в приюте «Дружок» мёртвых собак, а находившиеся там живые животные были худые и голодные.

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