Два налоговых преступления на 62,5 млн рублей совершены в Ингушетии

Магас, , 09:30 — REGNUM В Ингушетии возбуждено два уголовных дела, связанных с уплатой налогов. Фигурантом одного из них является генеральный директор ООО «Темп», второго — руководитель ООО «Ресурс», сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Гендиректор «Темпа» внес в налоговые декларации заведомо недостоверные сведения и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 43,5 млн рублей. На 19 млн рублей не доплатила налогов на добавленную стоимость предпринимательница, являющаяся директором ООО «Резурс». В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

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Стоит отметить, что по итогам 2018 года в Ингушетии было собрано 4,334 млрд рублей налогов, что на 5,6% (или 229 млн рублей) больше, чем годом ранее. По словам и. о. руководителя управления ФНС по республике Казбека Гандалоева, повышение показателей стало возможным благодаря работе по легализации налоговой базы, в том числе по доходам автозаправок, полученным от реализации горюче-смазочных материалов. Так, есть данные, что 23 владельца возможно занизили налоговоую базу на 155 млн рублей. По ним ведется работа.

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