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Сотрудники ФСБ нагрянули в дома боевиков украинского нацбата в Крыму

Происшествия

Правоохранители обыскивают дома участников незаконного вооружённого формирования

Симферополь, 23 января 2019, 09:26 — REGNUM  ФСБ Крыма и Севастополя проводят обыски в домах двух бойцов действующего на Украине националистического батальона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Указанные лица являются участниками незаконного вооружённого формирования «батальон имени Номана Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ), действующего в приграничных районах Херсонской области Украины. В данный момент по месту их регистрации и проживания проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ — участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 году на полуострове также был задержан активист незаконного вооружённого добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ), лидером которого является один из организаторов энергетической и товарной блокад Крыма Ленур Ислямов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму задержали боевика, участвовавшего в энергоблокаде полуострова

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