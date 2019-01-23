Сотрудники ФСБ нагрянули в дома боевиков украинского нацбата в Крыму

Симферополь, , 09:26 — REGNUM ФСБ Крыма и Севастополя проводят обыски в домах двух бойцов действующего на Украине националистического батальона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Указанные лица являются участниками незаконного вооружённого формирования «батальон имени Номана Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ), действующего в приграничных районах Херсонской области Украины. В данный момент по месту их регистрации и проживания проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ — участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 году на полуострове также был задержан активист незаконного вооружённого добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ), лидером которого является один из организаторов энергетической и товарной блокад Крыма Ленур Ислямов.

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