Прикарманили: сельскую «мафию» осудили в Алтайском крае

Топчиха, Алтайский край, , 09:28 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор бывшему главе глава Топчихинского района и его приятелю — местному предпринимателю, чуть было не прикарманившим бесхозяйный объект недвижимости — железнодорожный подъездной путь протяжённостью 520 метров (Топчиха, ул. Северная, 9), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») было расследовано по оперативным материалам Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

По данным следствия, служебное положение и махинации с документами помогли главе района передать подъездной путь местному бизнесмену, чтобы тот мог беспрепятственно подгонять железнодорожные составы к территории подконтрольного ему ООО «Топчихинская угольная компания». Ущерб от мошеннических действий бюджету региона — более 3 миллионов рублей.

«В ходе предварительного следствия бывший глава администрации своей вины не признал, утверждая, что действовал только в интересах района. Предприниматель же оказал активное содействие следствию, а также возместил причиненный преступными действиями материальный ущерб», — пояснили следователи.

В итоге суд приговорил бывшего главу районной администрации к 4 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей. Предприниматель получил 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главой администрации Топчихинского района господин Григорьев умудрился проработать долгих 15 лет. За это время, по словам односельчан, в местном муниципалитете и надзорных органах образовалась «местная мафия», действующая в интересах главы — чаяния простых жителей её не интересовали. И судя по скандалам, вскрывшимся после ухода Григорьева, так, скорее всего, и было.

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Тем не менее еще в конце 2016 года Александр Григорьев в своем годовом отчёте заявлял:

«Деятельность администрации района осуществлялась в соответствии с законодательством в рамках полномочий и была направлена на финансовое обеспечение социально значимых обязательств, исполнение доходной части бюджета, на развитие основной отрасли района — сельского хозяйства, а также на сохранение и развитие социальной сферы».

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