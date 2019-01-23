В Чите вынесли приговор жителю Москвы за ложные сообщения о минировании

Чита, , 09:18 — REGNUM Забайкальский краевой суд приговорил к трем годам лишения свободы 23-летнего неоднократно судимого жителя Москвы за ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях Госдумы, Останкинского телецентра и управления МВД РФ по Забайкальскому краю. Об этом 23 января сообщает региональное управление ФСБ РФ.

По данным ведомства, весной прошлого года злоумышленник, находясь в Чите, несколько раз позвонил в полиции и сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в указанных зданиях. Все сообщения телефонного террориста оказались ложными. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Отмечается, что ранее мужчина был дважды судим за совершение аналогичных преступлений. При этом судебно-медицинская экспертиза показала, что какими-либо хроническими заболеваниям или расстройствами он не страдает.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Санкт-Петербурге двух человек, подозреваемых в телефонном терроризме. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. В отношении подозреваемых проводятся проверки.

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