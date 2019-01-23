«Мне страшно»: опубликовано последнее сообщение футболиста «Кардиффа»

Лондон, 23 января 2019, 09:12 — REGNUM Аргентинский футболист валлийского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала рассказал о плохом состоянии легкомоторного самолета, который позже исчез с радаров в районе пролива Ла-Манш. Об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Находясь на борту, Сала отправил друзьям в WhatsApp голосовое сообщение. Он заявил, что самолет «будто сейчас развалится». В сообщении, адресованном отцу, спортсмен признался, что ему очень страшно.
«Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, отправят ли они кого-то искать меня, потому что они не найдут, но… вы уже знаете», — сказал футболист.
Подлинность записи подтвердил отец игрока Орасио Сала.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 января легкомоторный самолет, вылетевший из французского Нанта в британский Кардифф, исчез с радаров. На борту, помимо Салы, находился еще один пассажир. Ведутся поиски самолета.
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