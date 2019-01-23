В Подмосковье столкнулись пять машин

Балашиха, Московская область, , 09:12 — REGNUM В Московской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Участниками крупной автоаварии стали сразу пять машин.

Читайте также: На МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

По данным подмосковного ГИБДД, ДТП произошло рано утром 23 января на 18-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье. Сначала водитель на автомобиле марки Nissan врезался в отбойник. Для оформления аварии на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, передаёт телеканал РЕН-ТВ. Как сообщают очевидцы, через некоторые время в стоящие на трассе машины врезались ещё два автомобиля — ВАЗ-2110 и Volvo.

По неподтвержденной пока информации, в автоаварию попал ещё один автомобиль. Массовая авария спровоцировала пробку. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало. В настоящий момент движение полностью восстановлено. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в России только с начала 2019 года по 8 января произошло свыше 1,7 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 227 человек. Ещё 2,5 тыс. человек получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В России за новогодние каникулы в ДТП погибли почти 230 человек