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В Подмосковье столкнулись пять машин

Происшествия

Обошлось без жертв

Балашиха, Московская область, 23 января 2019, 09:12 — REGNUM  В Московской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Участниками крупной автоаварии стали сразу пять машин.

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По данным подмосковного ГИБДД, ДТП произошло рано утром 23 января на 18-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье. Сначала водитель на автомобиле марки Nissan врезался в отбойник. Для оформления аварии на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, передаёт телеканал РЕН-ТВ. Как сообщают очевидцы, через некоторые время в стоящие на трассе машины врезались ещё два автомобиля — ВАЗ-2110 и Volvo.

По неподтвержденной пока информации, в автоаварию попал ещё один автомобиль. Массовая авария спровоцировала пробку. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало. В настоящий момент движение полностью восстановлено. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции.

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Дорожно-транспортные происшествия
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