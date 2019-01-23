В Иракском Курдистане произошло землетрясение

Дахук, Ирак, , 09:10 — REGNUM В иракской провинции Дахук произошло небольшое землетрясение. Об этом передает в среду, 23 января, Kurdistan.ru.

Метеорологические службы Иракского Курдистана сообщили, что толчки достигали 3.8 балла. О серьезных повреждениях объектов инфраструктуры, а также человеческих жертвах не сообщается.

Напомним, на территории Иракского Курдистана и близлежащих провинциях регулярно происходят подземные толчки. Девять дней назад здесь было зафиксировано сразу два землетрясения 3.9 и 4.6 баллов. Они также обошлись без жертв.

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