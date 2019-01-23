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В Красноярске из-под земли забил фонтан кипятка

Происшествия

Причина инцидента – повреждение трубопровода

В Красноярске из-под земли забил фонтан кипятка
Иллюстрация: Скриншот со страницы группы «Жесть Красноярска». Vk.com
Фонтан кипятка в Красноярске

Красноярск, 23 января 2019, 09:01 — REGNUM  Красноярские паблики в соцсетях сегодня, 23 января, распространили фото и видео фонтана кипятка высотой в несколько метров, бьющего из-под земли на ул. Богдана Хмельницкого, 2а.

«Сезон фонтанов объявляется открытым, нужно же городу поддерживать статус «город фонтанов», — иронично прокомментировал подписчик паблика «Жесть Красноярска».

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании, работы на месте ведутся с 9 утра. Причина инцидента — повреждение трубопровода:

«Работает помпа, специалисты откачивают воду, чтобы приступить к ремонту».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года аналогичный инцидент произошёл в Кемерове. Правда высота фонтана с кипятком была более впечатляющей — с девятиэтажный дом.

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