Житель Дагестана на трёхколёсном мотоцикле сбил инспектора ДПС

Махачкала, , 08:53 — REGNUM В совершении наезда на сотрудника дорожно-патрульной службы подозревается 56-летний житель города Махачкала. Инспектору причинён тяжкий вред здоровью, он госпитализирован, сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Происшествие случилось вечером 22 декабря 2018 года в пригородном поселке Сулак. Следствием установлено, что подозреваемый, несмотря на темное время суток, управлял трёхколёсным мотоциклом, не включив фары. В результате он совершил наезд на инспектора ДПС, который стоял на обочине проезжей части. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2018 года на федеральной трассе в Дагестане при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ДПС в результате наезда грузовика. Несчастный случай произошёл, когда инспекторы оформляли автомобильную аварию.

В другом регионе СКФО, Северной Осетии, в декабре 2018 года водитель автомобиля Toyota сбил сотрудника полиции на пешеходном переходе. После наезда он скрылся с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован.

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