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Протесты таксистов в Испании привели к первому трагическому инциденту

Происшествия

«Желтый жилет» был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

Барселона, Испания, 23 января 2019, 08:47 — REGNUM  Градус протеста таксистов в желтых жилетах в Испании нарастает. 22 января в Барселоне произошел первый серьезный инцидент при попытках протестующих перекрыть автомобильное движение, пишет газета El Periodico.

Группа демонстрантов пыталась воспрепятствовать движению машин на трассе A-2: люди шли по центральной полосе, широко расставив руки. Один мужчина взобрался на копот движущегося автомобиля, пытаясь его остановить. Другой протестующий в желтом жилете хотел присоединиться к нему, прыгнул на автомобиль, но ударился о лобовое стекло и упал на асфальт без сознания. Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Инцидент попал на видеозаписи.

23 января в Мадриде состоится открытие Международной туристической выставки-биржи. Протестующие намерены временно ослабить давление, чтобы пропустить короля Испании Филиппа VI на мероприятие, после чего вновь начнут перекрывать автомобильное движение.

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Политическая жизнь Испании
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