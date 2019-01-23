В Нигерии за махинации осуждены бывшие футболисты

Абуджа, , 08:53 — REGNUM Три брата из известной спортивной семьи в Нигерии были осуждены за отмывание денег с помощью их благотворительной организации, сообщает CNN Africa.

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что бывшие футболисты Эфе Содже, Стивен Содже и бывший игрок в регби Брайт Содже были признаны виновными в выводе средств с их благотворительного фонда Sodje Sports Foundation (SSF), основанного в 2009 году для помощи детям Нигерии в регионе дельты Нигера.

NCA сообщило, что братья растратили более 80 тысяч долларов США, собранные на благотворительность, на собственные нужды. В финансовом расследовании NCA выяснило, что за все время существования фонда он использовался не для благотворительных целей.

Братьям присудили судебные сроки в 18 лет, 21 год и 30 лет соответственно в суде Лондона в 2017 году. Однако их приговор может быть оглашен только сейчас, когда судья снял ограничения о разглашении информации после того, как еще один Соджи предстал перед судом об отмывании денег 14 января 2019 года.

В 2017 году Океремуте (Сэм) Соджи был осужден вместе с братьями, но был оправдан. Еще один из семьи Соджи, Акпо, разыскивается полицией по делу о махинациях. Всего в семье Соджи 11 братьев.