Два гражданина Израиля арестованы в Токио за ввоз 4 тонн золота

Токио, , 08:42 — REGNUM Около 4 тонн золота нелегально ввезли в Японию два израильских гражданина. Такова версия японских правоохранителей, взявших иностранцев под стражу, передает 23 января телеканал NHK.

Контрабандное золото оценивается примерно в 20 млрд иен (почти $183 млн). Злоумышленники переправляли его из Гонконга в ящиках с автомобильными запчастями, пользуясь международным аэропортом «Нарита» в Токио.

Следствие полагает, что контрабанда осуществлялась с 2017 года, всего было ввезено по меньшей мере 50 партий золота. Подозреваемые были зарегистрированы в Токио и владели там небольшими фирмами.

По японским законам, ввоз золота в страну облагается очень высоким налогом, из-за чего оно стоит очень дорого. Соответственно, высоки и прибыли от продажи золота, ввезенного в Японию контрабандой.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в международном аэропорту города Хакодатэ в японской префектуре Хоккайдо задержали трех женщин, пытавшихся провезти золотые пластины в нижнем белье.

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