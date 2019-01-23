Среда, 23 Января 2019 года
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В Йемене произошли два взрыва оружейных складов

Происшествия

ЧП зафиксированы на юге города, но в разных районах

Сана, 23 января 2019, 08:36 — REGNUM  В столице Йемена Сане произошли два взрыва на складах ракетного вооружения, передает 23 января телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что взрывы складских помещений, в которых находилось вооружение и ракеты, произошли на юге города, но в разных районах. На текущее время нет информации о погибших или пострадавших в результате ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря йеменские хуситы заявили о достижении соглашения с правительством страны открыть проход из Саны в Ходейду для гуманитарных поставок.

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