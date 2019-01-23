Среда, 23 Января 2019 года
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В школе Оренбуржья произошло массовое отравление учеников

Происшествия

Недомогания отмечены у 23 школьников

Ясный, Оренбургская область, 23 января 2019, 08:11 — REGNUM  В Ясном городском округе Оренбургской области в школе зафиксирован случай массового пищевого отравления. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, среди пострадавших 23 человека.

По данным ведомства, 22 января восемь детей госпитализировали. Ещё 15 школьников проходят курс лечения в амбулаторных условиях.

В настоящее время выяснятся причина отравления. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Работа пищеблока приостановлена.

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Массовые пищевые отравления
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