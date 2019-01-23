В школе Оренбуржья произошло массовое отравление учеников

Ясный, Оренбургская область, , 08:11 — REGNUM В Ясном городском округе Оренбургской области в школе зафиксирован случай массового пищевого отравления. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, среди пострадавших 23 человека.

По данным ведомства, 22 января восемь детей госпитализировали. Ещё 15 школьников проходят курс лечения в амбулаторных условиях.

В настоящее время выяснятся причина отравления. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Работа пищеблока приостановлена.