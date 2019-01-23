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Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Происшествия

В ноябре 2018 года в санкционные списки минфина США были включены суда «Маэстро» и «Канди» — за доставку топлива в Сирию

Лондон, 23 января 2019, 08:04 — REGNUM  Одному из танкеров, загоревшихся 21 января в акватории Керченского пролива, был запрещен вход в российский порт Темрюк в связи с санкциями США, поэтому сжиженный газ перегружался на него в открытом море с другого судна. Об этом сообщает 23 января Reuters.

По информации источников агентства, в ноябре 2018 года в санкционные списки минфина США были включены два судна — «Маэстро» и «Канди» (бывший «Венис») — участвовавшие в доставке топлива в Сирию. Для того, чтобы избежать санкций, руководство газового терминала «Мактрен-Нафта» (Темрюк) запретило вход в порт танкеру «Маэстро».

Именно поэтому операция по перегрузке сжиженных углеводородов на «Маэстро» производилась в открытом море, во время чего и произошло возгорание.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что число погибших при пожаре на танкерах «Маэстро» и «Канди» в акватории Керченского пролива возросло до 14 человек.

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Взрыв и пожар на судах в Керченском проливе 21.01.2019
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