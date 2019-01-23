На Сахалине возбудили дело после смерти новорожденного ребенка в больнице

Южно-Сахалинск, 23 января 2019, 07:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного мальчика в Тымовской центральной районной больнице Сахалинской области, сообщает 23 января пресс-служба регионального главного управления СКР.
По данным ведомства, 21 января в реанимации больницы была констатирована смерть мальчика
По итогам судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти ребенка — механическая обтурационная асфиксия, которая наступила из-за введения ему интубационной трубки вместо трахеи в пищевод.
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Следователи изъяли всю необходимую медицинскую документацию, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области врач-акушер, из-за ошибки которой две женщины потеряли детей, выплатит пациенткам компенсации.
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