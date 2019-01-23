Среда, 23 Января 2019 года
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В Перми два судна оторвались от берега и стали неуправляемыми

Происшествия

В городе введён режим повышенной готовности

Пермь, 23 января 2019, 07:34 — REGNUM  Пермь функционирует в режиме повышенной готовности из-за дрейфующих дебаркадера и теплоход «Иртыш». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ночь на 23 января движение на мосту через Каму пришлось приостановить. Судна медленно двигались в сторону инженерного сооружения и могли врезаться в опору.

По данным ведомства, вечером 22 января возле Речного вокзала от причала оторвались сразу два судна с охранниками на борту. Когда их движение затормозилось, то двух человек удалось эвакуировать.

Ранее в МЧС отметили, что причина происшествия неизвестна. Информресурсы же сообщали о версии подъёма воды в реке.

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Происшествия на воде
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