В Перми два судна оторвались от берега и стали неуправляемыми

Пермь, , 07:34 — REGNUM Пермь функционирует в режиме повышенной готовности из-за дрейфующих дебаркадера и теплоход «Иртыш». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ночь на 23 января движение на мосту через Каму пришлось приостановить. Судна медленно двигались в сторону инженерного сооружения и могли врезаться в опору.

По данным ведомства, вечером 22 января возле Речного вокзала от причала оторвались сразу два судна с охранниками на борту. Когда их движение затормозилось, то двух человек удалось эвакуировать.

Ранее в МЧС отметили, что причина происшествия неизвестна. Информресурсы же сообщали о версии подъёма воды в реке.