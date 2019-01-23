Экипаж рейса Сургут — Москва рассказал о поведении авиадебошира

Москва, , 07:24 — REGNUM Пассажир рейса Сургут — Москва, который пытался угнать воздушное судно, был абсолютно трезв, об этом рассказали бортпроводницы самолета, сообщает телеканал «Россия 24».

По словам бортпроводниц, мужчина вел себя адекватно, у него не было признаков алкогольного и наркотического опьянения, а его речь была связной. Также женщины рассказали, что подозреваемый потребовал от экипажа изменить курс на Афганистан спустя полчаса после вылета.

Напомним, 22 января после вылета из аэропорта Сургута в Москву один из пассажиров, заявив, что у него есть оружие, потребовал изменить курс и лететь в Афганистан. Командир воздушного судна посадил самолет в аэропорту Ханты-Мансийска, якобы для дозаправки. Спустя некоторое время прямо в салоне самолёта мужчина был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»). Позже выяснилось, что оружия у злоумышленника не было, в самолете взрывчатки также не найдено.

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