Жажда наживы: как «выкашивают» иркутский лес

Иркутск, , 07:28 — REGNUM Информационная система «Лесрегистр» позволила установить незаконно работающий пункт приема и отгрузки древесины в Заларинском районе Иркутской области и отыскать «чёрных лесорубов». Из информации, опубликованной на сайте регионального правительства, следует, что официально этот лесоприёмный пункт закрылся в конце 2018 года и не мог проводить работы по приёму и отгрузке древесины, однако лесоматериалы и несколько груженых лесовозов на территории присутствовали.

В ходе рейда никого из работников проверяющие не застали, но обнаружили и изъяли 1278 кубометров леса и шесть груженых лесовозов.

«Все материалы о нарушении для возбуждения уголовного дела за незаконное хранение, перевозку и переработку древесины переданы в полицию», — пояснил начальник территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Заларинскому лесничеству Вахтанги Экония.

По его словам, за последнюю неделю в Заларинском лесничестве были пресечены также две незаконные рубки лесных насаждений. Так, близ деревни Холмогой удалось выявить троих «чёрных лесорубов», вырубивших почти 100 кубометров сосны и причинивших лесному фонду ущерб в размере свыше трех миллионов рублей. В Тыретьском участковом лесничестве задержаны трое мужчин, спиливших 109 деревьев.

Напомним, идентификационные карты для реализации пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины в Иркутской области начали применять осенью 2018 года. Как утверждают авторы проекта, карты имеют больший функционал и позволяют лесным инспекторам, сотрудникам полиции, таможни и других причастных ведомств осуществлять моментальную проверку легальности перевозимой древесины.

Тем не менее, за 2018 год Иркутская область последовательно и настойчиво добилась звания «самый антиэкологичный субъект России»: местные заказники превращены в лесосеки, вопреки закону местные «лесные чиновники» пустили их под топор. Областная служба охраны животного мира, пытавшаяся прекратить рубки, отдана в подчинение именно тому ведомству, чьи действия оспаривала.

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По итогам заседания Общественного экологического совета, проведённого Байкальской природоохранной прокуратурой, выяснилось, что за 2018 год сумма ущерба, причиненного лесному фонду региона, составила около 4,6 млрд рублей.

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