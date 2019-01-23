Во Владивостоке эвакуировали ряд школ и ТЦ из-за сообщений о минировании

Владивосток, , 05:00 — REGNUM Во Владивостоке из-за сообщений о минировании были эвакуированы несколько школ, торговых центров и администрация Приморского края, сообщает пресс-служба УМВД РФ Приморья.

Сообщается, что в ряд учреждений и ведомств поступили сообщения о минировании. После проверки зданий правоохранителями взрывных устройств не было обнаружено. Как отмечает портал VL.ru, сообщения поступали с IP-адресов Сейшельских островов, Турции и Украины.

Всего было эвакуировано около 35 школ, 11 торговых центров, администрация Приморья, Городские клинические больницы №1 и №2, а также больница железнодорожников. Все сообщения о минировании оказались ложными. В настоящее время этими случаями занимаются правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Челябинской области поступало несколько сообщений о минировании зданий, который впоследствии оказались ложными. Также поступало сообщение о минировании школы в Новой Москве, которое тоже оказалось ложным.

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