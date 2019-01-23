Среда, 23 Января 2019 года
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В США предотвращён взрыв в мусульманском посёлке

Происшествия

Арестованы четверо, в том числе один подросток

Вашингтон, 23 января 2019, 04:58 — REGNUM  Четыре человека арестованы в городе Рочестер (штат Нью-Йорк, США), передает телекомпания WHEC.

Один из арестованных — подросток 16 лет. Их подозревают в подготовке взрыва на территории посёлка Исламберг (штат Нью-Йорк, США), в котором преимущественно проживают мусульмане.

У подозреваемых провели обыски и нашли взрывчатку. Всем четверым предъявлены обвинения в хранении оружия и заговоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января в штате Джорджия (США) арестовали Хашера Джаляля Тахиба по подозрению в подготовке теракта. Он, по версии правооранителей, собирался устроить атаки, в том числе на Белый дом.

Читайте ранее в этом сюжете: В США предотвратили атаку на Белый дом, арестован подозреваемый

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