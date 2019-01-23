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Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов

Происшествия

Туристы активно делятся в социальных сетях фотографиями достопримечательности

Вашингтон, 23 января 2019, 04:30 — REGNUM  Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад. Туристы активно делятся в социальных сетях фотографиями достопримечательности.

https://www.instagram.com/p/Bs6SKc5F7aq/

Как заявила одна из туристок, во время ее посещения этой природной достопримечательности солнце выглядывало лишь на 15 минут. Она подчеркнула, что на момент съемки фотографии температура воздуха не превышала — 25 градусов по Цельсию.

По словам телеканала CNN, причиной частичного замерзания водопада стали сильные морозы и снежный шторм на северо-востоке США.

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