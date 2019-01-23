Среда, 23 Января 2019 года
03:23:05 МСК

Следственный комитет начал проверку случая прорыва теплотрассы в Твери

Происшествия

В результате аварии без теплоснабжения и горячей воды остались около 50 жилых домов

Тверь, 23 января 2019, 03:22 — REGNUM  Следственный комитет организовал проверку случая с прорывом теплотрассы в Твери, сообщает пресс-служба СК РФ области.

Сообщается, что после выявления факта прорыва теплотрассы Московский межрайонный следственный отдел Твери незамедлительно организовал доследственную проверку.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Следственного комитета и криминалисты. Они устанавливают точное количество домов и их жителей, отключенных от теплоснабжения.

Напомним, 22 января на улице Левитана в Твери произошел прорыв теплотрассы. В результате аварии без теплоснабжения и горячей воды остались около 50 жилых домов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на теплосетях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить