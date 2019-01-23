Следственный комитет начал проверку случая прорыва теплотрассы в Твери

Тверь, , 03:22 — REGNUM Следственный комитет организовал проверку случая с прорывом теплотрассы в Твери, сообщает пресс-служба СК РФ области.

Сообщается, что после выявления факта прорыва теплотрассы Московский межрайонный следственный отдел Твери незамедлительно организовал доследственную проверку.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Следственного комитета и криминалисты. Они устанавливают точное количество домов и их жителей, отключенных от теплоснабжения.

Напомним, 22 января на улице Левитана в Твери произошел прорыв теплотрассы. В результате аварии без теплоснабжения и горячей воды остались около 50 жилых домов.