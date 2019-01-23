Среда, 23 Января 2019 года
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Флоридец ограбил заправку, чтобы завоевать уважение матери

Происшествия

Он хотел доказать, что стал самостоятельным

Палм-Бич, США, 23 января 2019, 03:21 — REGNUM  Житель американского штата Флорида Хасан Александр Кэмпбелл был задержан за попытку ограбления автозаправки, сообщает пресс-служба полиции округа Мэрион на своей странице в Facebook.

Сообщается, что работник АЗС отказался выдавать преступнику деньги. Также во время ограбления Кэмпбелл избил одного из клиентов заправки, перед тем как убежать. Полицейские преследовали его по трассе, после чего смогли задержать.

«Он заявил, что просто находится в поисках самого себя. И мотив преступления — он пытался доказать своей матери, что он самостоятельный молодой человек и способный позаботиться о себе», — заявили полицейские.

Теперь Кэмпбеллу предъявлены обвинения в попытке ограбления, избиении и сокрытии с места преступления.

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Происшествия в США
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