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На МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

Происшествия

По предварительным данным, пострадавших нет

Москва, 23 января 2019, 01:50 — REGNUM  На западе Москвы, на Московской кольцевой автодороге (МКАД), произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба УГИБДД столицы.

Сообщается, что авария произошла на 47-м километре МКАД. Пять автомобилей столкнулись в двух дорожно-транспортных происшествиях — в одном столкнулись три машины, в другом — две. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в результате ДТП было перекрыто движение по четырем из пяти полос дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Свердловской области на 87-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек. Их отвезли в больницу города Богданович.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое детей пострадали в массовой аварии на трассе под Екатеринбургом

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Дорожно-транспортные происшествия
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