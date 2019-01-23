Опубликовано видео допроса «угонщика» самолёта Сургут – Москва

Екатеринбург, , 01:32 — REGNUM

Видео допроса пассажира рейса Сургут-Москва, который пытался угнать самолёт в Афганистан, опубликовала пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

На вопрос о том, зачем пассажир потребовал изменить маршрут и направить его в Афганистан, задержанный ответил, что «всё не так просто». Он сказал, что наркотики и алкоголь не употреблял, на учёте у психиатра не состоит.

Напомним, 22 января самолёт рейса Сургут-Москва совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Один из пассажиров, заявив, что у него есть оружие, потребовал направить самолёт в Афганистан.

«Угонщика» задержали, возбуждено уголовное дело об угоне воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия (пункт «в» части 2 статьи 211 УК РФ). В самолёте взрывчатки не найдено, не обнаружено оружия и у самого «угонщика».

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