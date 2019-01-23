Среда, 23 Января 2019 года
01:28:25 МСК

В Ленинградской области потушили пожар на пилораме

Происшествия

По предварительным данным, пострадавших нет

В Ленинградской области потушили пожар на пилораме
skeeze
Тушение пожара

Санкт-Петербург, 23 января 2019, 01:17 — REGNUM  Пожар на пилораме в Ломоносовском районе Ленобласти был потушен, сообщает пресс-служба управления МЧС области.

Сообщается, что в 16:25 мск поступило сообщение о пожаре на пилораме в деревне Пикколово. Огнем была охвачена площадь 1000 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

К 18:30 мск пожар был локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Благовещенске Амурской области произошел пожар в складском помещении, где хранился пенополистирол. Площадь возгорания составила 1 250 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 37 человек личного состава и 17 единиц техники. Погибших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Ликвидирован крупный пожар на складе с пенополистиролом в Благовещенске

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить