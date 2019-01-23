В Ленинградской области в автомобильной аварии погиб ребенок

Санкт-Петербург, , 01:13 — REGNUM В результате столкновения двух легковых автомобилей в Ломоносовском районе Ленобласти погиб восьмилетний ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Сообщается, что авария произошла на трассе Петродворец — Кейкино. Водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся в другим легковым автомобилем. В результате столкновения погибла девочка 2010 года рождения, еще три человека были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. В настоящее время проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Санкт-Петербурге был побит рекорд по количеству ДТП за одни сутки. По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в этот день было зафиксировано 624 аварий. К счастью, они все были незначительными — пострадали всего три человека.

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