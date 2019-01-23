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В Москве водитель автомобиля угрожал пистолетом скорой помощи

Происшествия

Предположительно, он находился в состоянии опьянения

В Москве водитель автомобиля угрожал пистолетом скорой помощи
Петр Данилов © Красная Весна
Пистолет

Москва, 23 января 2019, 00:53 — REGNUM  Во время конфликта на дороге между водителями легкового автомобиля и кареты скорой помощи на юго-востоке Москвы водитель легковушки начал угрожать пистолетом, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Сообщается, что конфликт между водителями произошел на Краснодарской улице в районе дома номер 18. Во время конфликта водитель легкового автомобиля достал пневматический пистолет и стал им угрожать.

После этого его задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в отдел. Отмечается, что задержанный вел себя неадекватно. Полицейские предполагают, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января во Владивостоке мужчины забросали карету скорой помощи, которая прибыла на экстренный вызов, камнями. Сообщалось, что медики приехали на вызов к девушке, у которой резко ухудшилось самочувствие. Осмотреть ее им удалось только после того, как на место происшествия приехали сотрудники полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владивостоке скорую помощь забросали камнями

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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