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В Ярославской области девушка лишилась глаза в квест-комнате

Происшествия

В лицо ей попала петарда

В Ярославской области девушка лишилась глаза в квест-комнате
Иллюстрация: Yarnews.net
Анна в больнице

Рыбинск, Ярославская область, 22 января 2019, 22:34 — REGNUM  16 января в Рыбинске Ярославской области во время прохождения квеста в квест-комнате 17-летняя Анна Васюкова получила травму глаза. Об этом сообщает портал Yarnews.

В ходе квеста использовались петарды, одна из которых попала в лицо девушки.

Нам объяснили, что окончание квеста — это выход через окно. Соответственно, мы все начали вылезать, я была одной из последних. Не поняла, что случилось. Только удар и все», — рассказала Анна Васюкова.

Пострадавшая была госпитализирована, врачи сделали ей операцию. Однако девушка может навсегда потерять зрение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, по этому факту начата проверка. Речь может идти об уголовном деле по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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