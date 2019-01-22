Арестован полицейский, подозреваемый в наезде на пешеходов в Чувашии

Чебоксары, , 21:07 — REGNUM В Чувашии заключён сотрудник полиции, которого подозревают в наезде на двух пешеходов, один из которых скончался. В настоящее время он отстранён от должности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Напомним, авария произошла 19 января в городе Ядрине. По данным следственного управления СКР по Чувашии, следователь отдела МВД России по Ядринскому району управлял личным автомобилем Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения и сбил двух женщин, которые шли по краю проезжей части, и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате 67-летняя женщина доставлена в больницу, 79-летняя — погибла.

По данным надзорного ведомства, подозреваемый заключён под стражу.

«Суд, рассмотрев ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении задержанного, согласился с позицией прокуратуры, заключив подозреваемого под стражу на два месяца. Подозреваемый сотрудник МВД отстранен от занимаемой должности», — отмечают в прокуратуре Чувашии.

Отметим, что также взят под арест водитель, которого подозревают в смертельном наезде 21 января на женщину в Цивильском районе. Он взят под стражу на 15 суток. По данным полиции, экспертиза показала, что попавшая под колеса автомашины женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Напомним, авария произошла на федеральной трассе возле деревни Табанары. По данным МВД по Чувашии, 32-летний водитель «Рено Логан» совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход, личность которой устанавливают правоохранители, скончалась на месте.

«В отношении водителя, который после наезда оттащил тело от дороги и присыпал снегом, избрана мера пресечения в виде ареста на 15 суток за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Водитель был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, результат отрицательный. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорят в полиции.

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