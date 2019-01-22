Пожарные спасли трёх человек из горящей квартиры на севере Москвы

Москва, , 20:55 — REGNUM Сотрудники МЧС спасли трёх человек при тушении пожара в жилом многоэтажном доме вечером 22 января на севере Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, пожар произошёл в одной из квартир на пятом этаже 17-этажного дома, расположенного по адресу: Дмитровское шоссе, 96/1.

«Спасены в общей сложности три человека: двоих вывели по маршевой лестнице, ещё одного спасли при помощи автолестницы на пожарной машине», — сказал собеседник агентства.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве подтвердили информацию о пожаре по указанному адресу.

По данным ведомства, площадь возгорания составила пять квадратных метров. В 19:41 пожар был локализован, а в 19:48 — ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 29 человек.