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Пожарные спасли трёх человек из горящей квартиры на севере Москвы

Происшествия

Пожар произошёл в 17-этажном доме на Дмитровском шоссе

Москва, 22 января 2019, 20:55 — REGNUM  Сотрудники МЧС спасли трёх человек при тушении пожара в жилом многоэтажном доме вечером 22 января на севере Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, пожар произошёл в одной из квартир на пятом этаже 17-этажного дома, расположенного по адресу: Дмитровское шоссе, 96/1.

«Спасены в общей сложности три человека: двоих вывели по маршевой лестнице, ещё одного спасли при помощи автолестницы на пожарной машине», — сказал собеседник агентства.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве подтвердили информацию о пожаре по указанному адресу.

По данным ведомства, площадь возгорания составила пять квадратных метров. В 19:41 пожар был локализован, а в 19:48 — ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 29 человек.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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