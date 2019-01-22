В результате крушения бомбардировщика Ту-22МЗ ВКС РФ погибли три человека

Мурманск, , 20:28 — REGNUM Жертвами крушения стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ воздушно-космических сил России, который разбился в Мурманской области, стали три человека. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло на авиабазе «Оленья» в посёлке Высокий в Мурманской области. Около двух часов дня во время планового полёта стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ попал в снежный заряд и был вынужден совершить жесткую посадку.

В результате жесткого касания взлётной полосы стратегическим бомбардировщиком произошло его разрушение. В военном ведомстве уточнили, что бомбардировщик был без боекомплекта.

Уточняется, что при посадке бомбардировщик раскололся на две части и загорелся. Произошел разлив топлива.

При крушении погибли двое членов экипажа. Ещё двое получили ранения и были доставлены в госпиталь. К сожалению, один из пострадавших скончался в больнице.

Напомним, что разбившийся самолет был построен в 1986 году. Последний раз он проходил ремонт в 2012 году на авиазаводе в Калининграде.

На место крушения вылетела комиссия Минобороны РФ, которая установит все обстоятельства произошедшего.