У обвиняемого по делу о групповом изнасиловании в Уфе обнаружили опухоль

Уфа, , 19:26 — REGNUM У одного из обвиняемых по делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе диагностирована опухоль мозга. Об этом заявил адвокат обвиняемого Наиль Багаутдинов.

По его словам, в ходе заседания суда 26 декабря его подзащитный упал в обморок и был доставлен в больницу, где провели компьютерную томографию (КТ) головы. Заключение о наличии уплотнения было показано нейрохирургу другой больницы. В заключении специалиста говорится, что развивается опухоль мозга.

«Сейчас мы просим следствие отпустить его для глубокого медицинского исследования, нужно делать МРТ головы, нам необходимо понять — нужно срочное оперативное вмешательство или можно поддерживать его консервативным лечением», — цитирует представителя защиты РИА Новости.

Ответ следователей на этот запрос будет известен через 2−3 дня.

Также адвокат отметил, что по уголовному делу следователи получили все генетические экспертизы, однако защите их результаты не показывают. В настоящее время их изучает руководство СУ СКР по Башкирии.

В связи с указанными обстоятельствами защита ходатайствует об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех троих фигурантов уголовного дела уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство». В конце декабря Советский районный суд Уфы продлил на два месяца срок ареста всех фигурантов дела о групповом изнасиловании на два месяца — до 28 февраля.

По информации пресс-службы СУ СКР по Башкирии, в результате судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены травмы, характерные для жертв изнасилования.

В середине января появилась информация, что пострадавшая потребовала компенсации морального ущерба в размере 30 млн рублей. Однако адвокат Валерия Посохова эту информацию опровергла. В то же время адвокаты обвиняемых указали, что знают о существовании иска, но его не видели.

На прошлой неделе жертву группового изнасилования, а также ее подругу уволили из органов внутренних дел с аналогичной формулировкой — «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Ранее сообщалось, что в ночь происшествия в здании МВД она находилась не одна.

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