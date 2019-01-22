В Иркутской области осужден на 4 года секретарь Нижнеудинского райкома КПРФ

Иркутск, , 19:23 — REGNUM В Нижнеудинске вынесен приговор депутату гордумы, первому секретарю комитета Нижнеудинского местного отделения КПРФ Александру Леоненко и еще восьми фигуранткам уголовного дела за мошенничество с материнским капиталом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере. Следствием и судом установлено, что с мая по декабрь 2016 года Александр Леоненко, преследуя корыстную цель, направленную на улучшение своего благосостояния незаконным путем, совершил мошенничество при получении выплат.

«Известно, что женщины обращались в фирму, принадлежащую депутату, с намерением обналичить материнский капитал. Фактически никаких сделок с недвижимостью не осуществлялось. Однако Александр Леоненко, с целью получения процента, вводил в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда РФ в Нижнеудинском районе, после чего на счета женщин зачислялись денежные средства», — пояснили в региональном Следственном комитете.

Следователями установлено восемь эпизодов противоправной деятельности осужденных, общая сумма причиненного преступлением ущерба Пенсионному фонду России составила более 3 млн рублей.