В Великом Новгороде от свиного гриппа умерла женщина

Великий Новгород, , 19:07 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 22 января, от свиного гриппа (А (H1N1)) умерла женщина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом случае новгородским журналистам рассказала главный врач-инфекционист Новгородской области Светлана Калач.

По её словам, женщина обратилась за медицинской помощью слишком поздно: в течение восьми дней она занималась самолечением, в реанимацию поступила на скорой и уже с осложнениями.

Против гриппа женщина привита не была. Также у неё в анамнезе был лишний вес, что повлияло на течение заболевания.

Светлана Калач отметила, что никаких новых вирусов гриппа в Новгородской области не появилось: в регионе циркулируют все три штамма, что и в прошлый сезон. От всех этих штаммов есть вакцины, которыми прививали новгородцев. В целом прививки получили 40% населения.

Отметим, что в целом по Новгородской области эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни по одной из возрастных групп. В регионе зарегистрированы четыре случая гриппа — у двух взрослых и двух детей, но госпитализирован только один ребёнок, у которого выявили сразу два штамма вируса гриппа.

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