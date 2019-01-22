Ханты-Мансийск, , 18:40 — REGNUM Задержанный в аэропорту Ханты-Мансийска угонщик самолёта «Сургут — Москва» не был вооружён. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как следует из видео, опубликованного ресурсом, пистолет, который ранее приняли за принадлежавший пассажиру, принадлежит силовику, участвующему в операции по захвату преступника.

Напомним, на опубликованном с другого ракурса видео виден пистолет. Но чей он именно, было непонятно. Это дало некоторым ресурсам возможность предположить, что налётчик был вооружён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка угона самолёта произошла днём 22 января. После вылета из аэропорта Сургута в Москву один из пассажиров потребовал изменить курс и лететь в Афганистан.

Командир корабля посадил лайнер в аэропорту Ханты-Мансийска, якобы для дозаправки. Спустя некоторое время прямо в салоне самолёта угонщик был задержан.

За пассажирами из Москвы выслан резервный самолёт. По планам, в столицу они прибудут лишь ночью.