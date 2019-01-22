В Псковской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог

Псков, , 18:24 — REGNUM В Псковской области за неделю с 14 по 20 января зарегистрировано 3437 случаев заболеванийострыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), 1776 из них — в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость в целом по региону за неделю выросла на 47,4%, в Пскове — на 33,7%.

Недельный эпидемический порог по ОРВИ превышен в Псковской области на 9,5%, в Пскове — на 13,8%.

Случаев гриппа в регионе пока официально не зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недельный эпидемический порог по ОРВИ был превышен в Пскове уже на второй неделе января 2019 года. При этом с диагнозом ОРВИ были госпитализированы 55 человек.

В соседней Новгородской области ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ сложнее — там лабораторно подтверждены уже пять случаев гриппа, причём грипп — трёх разных разновидностей.

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