В Калужской области глава сельской администрации получил условный срок

Ферзиково, Калужская область, , 17:52 — REGNUM Глава администрации одного из сельских поселений Ферзиковского района Калужской области признан судом виновным в растрате и халатности — всего следствием было доказано четыре эпизода преступлений. По совокупности суд приговорил чиновника к лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком четыре года, а также к штрафу в размере 30 тыс. рублей, сообщила 22 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Судебным следствием установлено, что в 2016 году глава администрации заключил четыре муниципальных контракта по оказанию услуг по ремонту и очистке колодцев в двух деревнях, входящих в состав возглавляемого им муниципального образования, с юридическим лицом, руководителем которого являлся его родственник. В дальнейшем, зная, что работы не выполнялись, он изготовил и подписал акты об их приемке и платежные поручения об их оплате, на основании которых подрядчику было перечислено 168 тыс. рублей.

Кроме того, в 2016 году при приёмке работ по другому муниципальному контракту, на ремонт автомобильной дороги в поселении на более чем 1,7 млн рублей, осужденный не принял должных мер к проверке качества ремонта и проведению обязательной экспертизы результатов произведенных подрядчиком работ, но подписал акты об их приемке и платежные поручения об их оплате в полном объеме. Как установлено следствием, стоимость указанных работ была завышена подрядчиком более чем на 700 тыс. рублей. Суд признал сельского чиновника виновным и в этом преступлении, но от штрафа в 100 тысяч рублей освободил из-за истечения срока давности. Впрочем, свою вину мужчина так и не признал.

Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Между тем, статистика показывает, что калужские суды, практикуют в отношении местного чиновничества в основном условные наказания. Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году был вынесен приговор в отношении руководителя и главного бухгалтера отдела культуры Износковского района Калужской области за совершение растраты с использованием служебного положения: на работу в райотдел культуры приняли фиктивно нескольких граждан, которым начисляли зарплату. Ущерб, причиненный бюджету района, тогда оценили в более чем 4 млн рублей. Суд назначил руководителю отдела наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев, а главному бухгалтеру — три года лишения свободы, в обоих случаях — условно.

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