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В Новгородскую область пришёл грипп сразу трёх типов

Происшествия

Лабораторно подтверждены пять случаев

Великий Новгород, 22 января 2019, 17:50 — REGNUM  В Новгородской области лабораторно подтверждено пять случаев заболевания гриппом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Три случая — грипп (H1N1)pdm09, один — грипп В, ещё один — грипп A (H3N2)», — отметили в ведомстве.

Всего в регионе за третью неделю января с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) за медицинской помощью обратился 3551 человек, в том числе 2170 детей.

В региональном управлении Роспотебнадзора подчеркнули, что в целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новгородской области не превышает эпидемический порог — как среди совокупного населения, так и среди отдельных возрастных групп. Ситуацию с заболеваемости в ведомстве считают благополучной, соответствующей данному периоду года.

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Грипп, ОРЗ
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