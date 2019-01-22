В Новгородскую область пришёл грипп сразу трёх типов

Великий Новгород, , 17:50 — REGNUM В Новгородской области лабораторно подтверждено пять случаев заболевания гриппом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Три случая — грипп (H1N1)pdm09, один — грипп В, ещё один — грипп A (H3N2)», — отметили в ведомстве.

Всего в регионе за третью неделю января с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) за медицинской помощью обратился 3551 человек, в том числе 2170 детей.

В региональном управлении Роспотебнадзора подчеркнули, что в целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новгородской области не превышает эпидемический порог — как среди совокупного населения, так и среди отдельных возрастных групп. Ситуацию с заболеваемости в ведомстве считают благополучной, соответствующей данному периоду года.